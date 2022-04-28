28 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü
Son dakika haberi... Bayramda çalışacak işçiler mesai hesabının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu bayram farklı bir durum söz konusu. Bayram mesaisi 4 gün yatacak. Pazar günü haftalık izni olup da çalışanlar için ise durum daha da farklı. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.