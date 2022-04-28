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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 10:03
Son dakika haberi... Bayramda çalışacak işçiler mesai hesabının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu bayram farklı bir durum söz konusu. Bayram mesaisi 4 gün yatacak. Pazar günü haftalık izni olup da çalışanlar için ise durum daha da farklı. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
İşte fazla mesai hesaplama formülü İŞTE FAZLA MESAİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

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İşte fazla mesai hesaplama formülü
İşte fazla mesai hesaplama formülü
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