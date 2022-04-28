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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

Son dakika haberi... Bayramda çalışacak işçiler mesai hesabının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu bayram farklı bir durum söz konusu. Bayram mesaisi 4 gün yatacak. Pazar günü haftalık izni olup da çalışanlar için ise durum daha da farklı. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 10:17
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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Ramazan bayramında çalışacak olan işçiler kaç lira mesai alacak? Arefe günü ve 1 Mayıs Pazar gününün mesai hesabı nasıl yapılacak?

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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen konunun ayrıntılarını anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve fazla mesai hesaplama formülü;

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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

Bazı işlerin devamı için bayram günlerinde de çalışmak gerekiyor. Bu çalışmanın karşılığında ise çalışanlara yasal haklar tanınıyor.

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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

Bu dönemde çalışanlar kadar izne çıkanlar da söz konusu. Peki bu özel günlerde çalışanlarla izne ayrılanlara sağlanan haklar neler?

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Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

FARKLI BİR ÖDEME

Bazı sektörler çalışacak bizim sektör de başta olmak üzere. Fabrikalarda üretim devam ediyor. Dolayısıyla bayram resmi tatil ama çalışma mecburiyetinde olanlar da çalışıyor. Çalışılınca da bayram mesaisinde farklı bir ödeme oluyor.