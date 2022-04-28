Bayramda çalışana 4 gün mesai! İşte fazla mesai hesaplama formülü

FARKLI BİR ÖDEME

Bazı sektörler çalışacak bizim sektör de başta olmak üzere. Fabrikalarda üretim devam ediyor. Dolayısıyla bayram resmi tatil ama çalışma mecburiyetinde olanlar da çalışıyor. Çalışılınca da bayram mesaisinde farklı bir ödeme oluyor.