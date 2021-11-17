Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, faiz ve enflasyon açıklaması

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin "Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz" ifadelerini kullandı. “Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz” diyen Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN