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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, faiz ve enflasyon açıklaması

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Giriş: 17.11.2021 13:10
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin "Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz" ifadelerini kullandı. “Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz” diyen Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.
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