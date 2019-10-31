Bakan Berat Albayrak'tan yeni kredi paketi ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da İş Dünyası ile Buluşma Programında konuştu. Bakan Albayrak, "Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, "Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz." açıklamasında bulundu. Ayrıca Albayrak, "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını ve enflasyonda yüzde 8'e düşüşün görüleceğini söyledi.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları:

OPERASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan tüm saldırıların bir alanı da ekonomi alanı. Üç ayrı terör örgütüyle mücadele eden tek ülke olduk. Bu alandaki mücadeleden korkmadık. Güçlendirmemiz gereken alanların hep farkındaydık. Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik. Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Dolar 8 lira olacak dediler 10 lira olacak dediler. Operasyon yapmaya çalıştılar. Ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişiler itibar görmeye başladı. Toplumsal korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Bir dönem ağaç bahanesiyle ekonomi batacak diye yapılan operasyonlar başarısız oldu. Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Yeniden dengelenme vurgusu yaptık. Hedefimiz kapsamında çok ama çok önemli kazanımlar elde ettik. Enflasyon malumunuz ana mücadele alanlarının başında geldi. Enflasyonda tekrar tek haneli rakamları gördük. Enflasyonda hedefimizinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz. Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz.

ULUSLARARASI KURUMLAR TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz. Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz.

KAMU BANKALARI İNDİRİM YAPACAK

Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik. Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı. 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamlar kapatacağız. Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Bugün üç kamu bankası istihdam odaklı kredi paketi devreye sokacak. Kamu bankaları kurumsal kredi faizinde indirim yapacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak. Bu oranlar 2014 yılı nisandan bu yana en düşük ticari kredi faiz oranı.

Yeni iki-üç paket daha hazırlıyoruz. Kurumsal kredi fazilerinde 200 puan indirim olacak. Ataklarla mücadele ettik. Türk Lirası'nı sayısız saldırıdan koruduk. Türkiye ekonomik ve siyasal olarak her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu millet bugüne kadar kolay gelmedi. Dünden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

TÜRKİYE'YE GÜVENENLER KAZANDI

Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin tepesine çelik yumruğu indirdik. Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız. Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti.