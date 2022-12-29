29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak? EYT’de yaş prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?

BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak? EYT’de yaş prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2022 22:17
Güncelleme:29.12.2022 22:35
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de yayınlanan “Arka Plan” programında Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) emeklilik hususu ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Erdem, EYT yasasının içeriği ne olacak?, BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak?, EYT'de kurum ayrımı olacak mı? Yeni düzenleme ne getirecek?, EYT’de yaş ve prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?, Emeklilikteki haksızlığı giderecek bir norm birliği olacak mı? sorularına yanıt verdi. Diğer yandan Faruk Erdem, Vedat Bilgin'in daha önce paylaştığı önemli bir detayı da hatırlattı. İŞTE SON DAKİKA EYT haberi...
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Kılıçdaroğlu’nun EYT çelişkisi!
Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi!
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
3 aylık burs-kredi ödemeleri başladı
3 aylık burs-kredi ödemeleri başladı
Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu
Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu
Orta gelirliye konutta sona doğru
Orta gelirliye konutta sona doğru
EYT’liler için 81 bin TL’lik mektup!
EYT'liler için 81 bin TL'lik mektup!
2023’te hangi düzenlemeler olacak?
2023’te hangi düzenlemeler olacak?
EYT’de tüm sorular yanıt buldu
EYT’de tüm sorular yanıt buldu
SGK kuyruğundaki EYT’liler sordu
SGK kuyruğundaki EYT’liler sordu
SGK’da EYT yoğunluğu! Bu fırsatı kaçırmayın
SGK'da EYT yoğunluğu! Bu fırsatı kaçırmayın
Daha Fazla Video Göster