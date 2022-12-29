29 Aralık 2022, Perşembe
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BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak? EYT’de yaş prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de yayınlanan “Arka Plan” programında Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) emeklilik hususu ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Erdem, EYT yasasının içeriği ne olacak?, BAĞKUR - SSK - Emekli Sandığında EYT nasıl olacak?, EYT'de kurum ayrımı olacak mı? Yeni düzenleme ne getirecek?, EYT’de yaş ve prim gün sayısı erkek ve kadınlarda ne olacak?, Emeklilikteki haksızlığı giderecek bir norm birliği olacak mı? sorularına yanıt verdi. Diğer yandan Faruk Erdem, Vedat Bilgin'in daha önce paylaştığı önemli bir detayı da hatırlattı. İŞTE SON DAKİKA EYT haberi...