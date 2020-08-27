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Videolar Ekonomi Videoları Ayda 390 liraya ev fırsatı! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! Uzman isim canlı yayında anlattı! İşte şartlar...

Ayda 390 liraya ev fırsatı! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! Uzman isim canlı yayında anlattı! İşte şartlar...

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Giriş: 27.08.2020 16:00
Güncelleme:27.08.2020 16:07
TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 11 ilde satışa sunulan 559 konut için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan açık satış yöntemi ile kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Konut fiyatları, projelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı...

TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 11 ilde satışa sunulan 559 konut için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan açık satış yöntemi ile kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Konut fiyatları, projelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı...

Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİden dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar AYDA 390 TL TAKSİTLE EV! TOKİ'DEN DAR GELİRLİ AİLELERE KURASIZ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI! İŞTE O KONUTLAR

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