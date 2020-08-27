TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 11 ilde satışa sunulan 559 konut için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan açık satış yöntemi ile kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Konut fiyatları, projelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı...

TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 11 ilde satışa sunulan 559 konut için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan açık satış yöntemi ile kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Konut fiyatları, projelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı...