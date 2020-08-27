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Haberler Galeri Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 11 ilde satışa sunulan 559 konut için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan açık satış yöntemi ile kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Konutlar başvuru önceliğine göre satılacak. Konut fiyatları, projelere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? İşte o konutlar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 09:46
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Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. 11 ilde bin 559 konut başvuru önceliğine göre satılacak. TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu kurasız ev için başvuru detaylarını ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, TOKİ kurasız ev için başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

TOKİ KURASIZ EV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

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Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

Bolu Karaköy
Konut sayısı: 1
Fiyat: 267.133 TL
Taksit: 1.336 TL

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Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

Bursa Gemlik
Konut sayısı: 59
Fiyat: 194.810 TL
Taksit: 1.218 TL

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Ayda 390 TL taksitle ev! TOKİ'den dar gelirli ailelere kurasız ev sahibi olma fırsatı! İşte o konutlar

Çorum Boğazkale
Konut sayısı: 69
Fiyat: 117.101 TL
Taksit: 390 TL