07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 18:07
Başkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrası olası zam senaryoları neler? Yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tahminini açıkladı. İşte ilk randevu öncesi zam senaryoları…
Asgari ücret için A Haberde rakam verdi ASGARİ ÜCRET İÇİN A HABER'DE RAKAM VERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu?
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi
Asgari ücret için A Haber'de rakam verdi
Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
İhracatta ilk sırayı fındık aldı
İhracatta ilk sırayı fındık aldı
5 aylık enflasyon rakamları açıklandı!
5 aylık enflasyon rakamları açıklandı!
Doğalgaz desteği artırıldı
Doğalgaz desteği artırıldı
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret 16 bin TL mi olacak?
Asgari ücret 16 bin TL mi olacak?
Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
2024’te kim, ne kadar zam alacak?
2024’te kim, ne kadar zam alacak?
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi
Daha Fazla Video Göster