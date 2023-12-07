ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Başkan Erdoğan’ın açıklamaları sonrası olası zam senaryoları neler? Yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tahminini açıkladı. İşte ilk randevu öncesi zam senaryoları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN