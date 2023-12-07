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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası olası zam senaryoları neler? Yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tahminini açıkladı. İşte ilk randevu öncesi zam senaryoları…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:08
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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Aralık ayına girmemizle birlikte artık milyonların gözü asgari ücrete çevrildi.

Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü.

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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Peki olası formüller neler? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


İşte o açıklamalardan satır başları;

Öncelikle kasım ayı enflasyonu belli oldu. Biz matematiksel olarak önceki verileri de göz önünde bulundurup somut bir şekilde bunu izah edelim.

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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33.66. Dolayısıyla bugün itibariyle komisyon olmasa bile herhangi bir toplantı olmasa bile bugün itibariyle geçerli olan rakam net asgari ücret 15 bin 250 TL. Aralık ayı hariç refah payı hariç.

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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Yılsonu enflasyon beklentimiz zaten belli. Yüzde 40 civarında olacak. Refah payı hariç yılsonu enflasyonuyla birlikte asgari ücret minimum 15.964 TL.

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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 39.26 refah verilmese bile en azından 10 puanlık bir refah verildiği taktirde 17.104 TL. Bizim bu söylediğimiz rakamlar mübalağalı rakamlar değil son derece makul ve verilere dayanan rakam. Demek ki asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz minimum 17 bin 104 TL.