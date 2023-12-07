ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi: Son derece makul ve verilere dayanan rakam...

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 39.26 refah verilmese bile en azından 10 puanlık bir refah verildiği taktirde 17.104 TL. Bizim bu söylediğimiz rakamlar mübalağalı rakamlar değil son derece makul ve verilere dayanan rakam. Demek ki asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz minimum 17 bin 104 TL.