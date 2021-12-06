06 Aralık 2021, Pazartesi
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Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Başkan Erdoğan’a asgari ücretin ne kadar olacağını sordu. Başkan Erdoğan, bu soruya “Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız.” cevabını verdi.