Asgari ücret haftası! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem'den flaş tahmin: Bu rakam yükselebilir

Yeni yılın asgari ücreti için mesai başlıyor. İlk toplantı 1Aralık'ta. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne anlama geliyor? Neyi değiştiriyor? 2022 asgari ücreti ne zaman belli olacak? Ücret nasıl belirleniyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini açıkladı. Erdem, “Benim tahminim 1 Aralık’ta belki rakamda duyabiliriz. Bu sene ilk toplantıda belirlenecek gibi.” ifadelerini kullandı. Bu senenin farklı olduğunun altını çizen Erdem, "4 bin TL rakamları dolaşıyor. 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam gelir diye düşünüyorum ama vergi destekleriyle başka desteklerle bu rakam yükselebilir." dedi.

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