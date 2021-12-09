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Asgari ücret belli oldu mu? Flaş asgari ücret açıklaması! Rakamlar Ankara'dan geldi ilk kez A Haber’de açıklandı: 4.070 - 4.090 lira...

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 09:54
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Bugün 3. Toplantı gerçekleştirilecek. Herkesin merakla beklediği rakamla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankara'dan gelen son rakamları Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Asgari ücretin 3 bin 950 olacağını ifade eden Erdem, "3900- 3950 TL arasında mutabakat sağlanmış. Açıklanan rakam 4.070 ya da 4.090 lira olabilir." dedi.
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