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Ankara'da halk ekmek fiyatına zam! Ekmek ne kadar oldu?

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Giriş: 29.12.2020 09:38
Güncelleme:29.12.2020 09:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi.

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