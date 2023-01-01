01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber'de rakam verdi

Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber'de rakam verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2023 11:07
Son dakika altın haberi... Döviz ve altın piyasalarında son durum ne? Altın fiyatlarında yeni yılda beklentiler neler? Altın yeni yılda yükselişine devam edecek mi? 2023 bir altın yılı olur mu? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram için flaş tahmin! Uzmanlar... GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN! UZMANLAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gram için flaş tahmin! Uzmanlar...
Gram için flaş tahmin! Uzmanlar...
Alman devi iflas etti!
Alman devi iflas etti!
Bakan Dönmez’den günlük petrol üretimi müjdesi
Bakan Dönmez'den günlük petrol üretimi müjdesi
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükseliyor
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Bankalarda yeni dönem!
Bankalarda yeni dönem!
2022 yılında ekonomide neler yaşandı?
2022 yılında ekonomide neler yaşandı?
EYT yasası ne zaman tamamlanır?
EYT yasası ne zaman tamamlanır?
Üretimde rekor artış!
Üretimde rekor artış!
CHP’nin ’İGDAŞ’ algılarına EPDK Başkanı’ndan yanıt
CHP'nin 'İGDAŞ' algılarına EPDK Başkanı'ndan yanıt
EYT’lilerin işini kolaylaştıracak üç yöntem!
EYT'lilerin işini kolaylaştıracak üç yöntem!
Borsa yılı çifte rekorla kapattı
Borsa yılı çifte rekorla kapattı
Gram için flaş tahmin: Yeni rekorlar...
Gram için flaş tahmin: Yeni rekorlar...
Daha Fazla Video Göster