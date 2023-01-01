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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber'de rakam verdi

Son dakika altın haberi... Döviz ve altın piyasalarında son durum ne? Altın fiyatlarında yeni yılda beklentiler neler? Altın yeni yılda yükselişine devam edecek mi? 2023 bir altın yılı olur mu? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:08
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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber’de rakam verdi

2022 yılında altın yatırımcısına yine kazandırdı. Peki 2023 yılında altının seyri ne olacak? Altın yükselişine devam eder mi? Gram altında beklentiler neler? Altın almalı mı satmalı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber’de rakam verdi

Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber’de rakam verdi

Özellikle altın kazandırdı. Euro ve dolar da kendini korudu diyebiliriz. Ama son zamanlarda altın daha çok kazandırmaya başladı. İnsanların gözü şu anda altının gramına bakmaya başladı.

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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber’de rakam verdi

Gramı Cuma kapanış olarak 1.110 seviyesine kapattı. Güzel bir kapanış yaptı. Altın ons olarak da 1.824 seviyesinde kapattı iyi bir kapanış.

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Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber’de rakam verdi

En büyük sebep Japon Merkez Bankası'nın 21 Aralık'ta 0,25 faiz artırması ve 7 trilyon yeni 9 trilyon yene çıkarması tahvil alımına devam edeceğini otomatikman piyasaya bir doping verdi. 0,50'ye çekecek gibi bir sinyal verdi. Altına olan desteğini devam ettirdi.