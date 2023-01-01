Altında 2023 yılı beklentileri neler? Yükseliş devam eder mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler A Haber'de rakam verdi

Son dakika altın haberi... Döviz ve altın piyasalarında son durum ne? Altın fiyatlarında yeni yılda beklentiler neler? Altın yeni yılda yükselişine devam edecek mi? 2023 bir altın yılı olur mu? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.