Emeklilerin beklediği müjde geldi: Zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplarda

Temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından taban emekli aylığına ilişkin zam farklarının ödeme takvimi netleşti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi. Yaklaşık 4-5 milyon emekliyi kapsayan düzenlemede herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Erdem, ödemelerin SGK tarafından otomatik olarak hesaplara aktarılacağını ifade etti. Erdem ayrıca, emeklileri zam farkı bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, hiçbir kişi veya kurumun ödeme için bilgi ya da işlem talep etmeyeceğini vurguladı.