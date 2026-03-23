Altın piyasasında tarihi çöküş!

Altın piyasasında adeta deprem yaşanıyor! Gram altın, yarım saat gibi kısa bir sürede 200 liralık sert bir düşüşle 6 bin liranın altına gerilerken, piyasalardaki panik havası tırmanıyor. 1983 yılından bu yana görülen en keskin haftalık değer kaybıyla karşı karşıya kalan altın yatırımcısı için kritik süreç başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, piyasalardaki bu sert dalgalanmayı ve ABD merkezli faiz baskısının altın üzerindeki etkilerini A Haber ekranlarında çarpıcı verilerle analiz etti.