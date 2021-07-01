01 Temmuz 2021, Perşembe
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Altın piyasası hareketlendi! Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı: Düşüşler devam edebilir ama...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki altın fiyatlarında hedef ne? Geri çekilme ne kadar daha sürecek? Altın alımı için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.