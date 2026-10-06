Alman istihbaratından Rusya uyarısı: “Silahlı çatışmaya sürüklenebiliriz”

Almanya'nın üç istihbarat teşkilatının başkanları, Federal Meclis'te Rusya kaynaklı tehditlere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. BND Başkanı Martin Jäger, Almanya'nın Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, ülkedeki sabotaj, siber saldırı ve suikast girişimlerine dikkat çekildi. İç istihbarat ve askeri istihbarat başkanları da tehdidin artık somut hale geldiğini belirterek daha fazla güvenlik önlemi çağrısı yaptı.