Altın piyasası hareketlendi! Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı: Düşüşler devam edebilir ama...

"YÜKSELDİĞİ ZAMAN SATILIR ALINMAZ"

İşte bu 480 lira seviyesi olur 485 lira seviyesi olur belki 478 lira seviyesi olur. İşte bu geri çekilmelerde altın alınır. Ama geçen yıl böyle bir hata vardı altın fiyatları yükselince herkes altın almıştı.