Altın piyasası hareketlendi! Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı: Düşüşler devam edebilir ama...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki altın fiyatlarında hedef ne? Geri çekilme ne kadar daha sürecek? Altın alımı için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları için yaz aylarına girilirken,hem dünyada hem de yurt içinde piyasada hareketlilik arttı. Altında düşüş devam ediyor. Peki bu düşüş ne zamana kadar sürecek yatırımcılar bu dönemde altın almalı mı satmalı mı?
Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DAHA AGRESİF YÜKSELİŞLERİ GÖRMEDİK"
Kısa vade için işte bu 480 TL seviyesine destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yükselişler için daha yıl içindeki aslında daha agresif yükselişleri görmedik.
Haziran ayında daha ilk etabını gördük 535 TL seviyesiyle. Önümüzdeki aylarda tekrar 540 lira seviyesine yukarı yönde kırılmasını tahmin ediyoruz.
NEDENİ NE?
Çünkü bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doların değer kazanma sürecinin başlayacak olması haliyle doların değerin kazanması altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Her ne kadar altın ons seviyesi baskı altında kalsa da gram altın dolar kurundan destek alıyor.
"DÜŞÜŞLER DEVAM EDEBİLİR AMA..."
O yüzden bu düşüşler aslında bu gerileme vatandaşlara alım fırsatı sürüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler bir miktar daha devam edebilir bir ay boyunca ama kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz.
Peki altın fiyatları düşüşe geçerken yatırımcılar bu dönemde altın almalı mı?
"YÜKSELİŞLERİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Bu düşüler devam ederse eğer 480 - 500 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın fiyatlarında olumlu yönde destekleyen faktörler masada kalmaya devam ediyor. Yükselişlerin bittiğini şu anda düşünmüyoruz. O yüzden her geri çekilme bu 500 lira seviyesinin altındaki rakamlar kademeli alım fırsatları tekrar vatandaşlara sunuyor.
"YÜKSELDİĞİ ZAMAN SATILIR ALINMAZ"
İşte bu 480 lira seviyesi olur 485 lira seviyesi olur belki 478 lira seviyesi olur. İşte bu geri çekilmelerde altın alınır. Ama geçen yıl böyle bir hata vardı altın fiyatları yükselince herkes altın almıştı.
Yani 530 - 540 yükseldiği zaman satılır alınmaz. O yüzden vatandaşlarımız altını düştüğü zaman gerilediği zaman alması gerekiyor.
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