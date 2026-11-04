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CAATSA yaptırımları ve F-35 sürecinde hangi gelişmeler yaşanabilir?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CAATSA yaptırımları ve F-35 sürecinde hangi gelişmeler yaşanabilir?

ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından Trump yönetiminin önündeki siyasi ve ekonomik sınamalar tartışılıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan ve A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerine, CAATSA yaptırımlarına ve F-35 sürecine olası etkilerini ele aldı. İran politikası nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının seçim sonuçlarına yansıdığına dikkat çeken konuklar, Demokratların Kongre'de güç kazanmasının ardından 2027 bütçe görüşmelerinde yaşanabilecek krizleri ve ABD hükümetinin yeniden kapanma ihtimalini de değerlendirdi.

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