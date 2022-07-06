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Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 09:18
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun seviyeler neler? Petrol fiyatlarında son durum ne? Dolar ve Euro ne durumda? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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