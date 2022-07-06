06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun seviyeler neler? Petrol fiyatlarında son durum ne? Dolar ve Euro ne durumda? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.