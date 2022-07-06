Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun seviyeler neler? Petrol fiyatlarında son durum ne? Dolar ve Euro ne durumda? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Piyasalarda beklentiler neler? Güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Küresel piyasalarda gelişmeler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"PİYASALAR RESESYONU FİYATLAMAYA BAŞLADILAR"
Dün zorlu ve farklı bir gündü. Özellikle piyasada moralleri bozan neydi diye baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda karamsar bir tablo ve derin resesyon iması yer aldı. Bununla birlikte piyasalar gerçekten resesyonu bu kez net bir şekilde fiyatlamaya başladılar.
Likiditenin azalmasıyla birlikte düşen petrol fiyatlarını sert düşen emtia fiyatlamalarını gördük.
En çok da düşen Euro'ydu dolar karşısında ve diğer para birimleri karşısında.
Ana gündem maddesi merkez bankalarının de radarında olan enerji fiyatlamalarıydı eğer petrolde geri çekilme netleşmezse halihazırda piyasalarda dengeyi bozacak.
Borsa İstanbul tarafında da işte bu korkular fiyatlamalara ister istemez yansıdı küresel etkiyle. Teknik hareketler var BİST 100'de. Hisse bazlı hareketler devam eder ama bayram sonrasına biraz daha iyimser olacak piyasa.
Ons tarafında da sert geri çekilme hareketi var bu henüz daha gram altın tarafına yansımış değil.
Ancak 900 ve 900 liranın altı gram altın için orta ve uzun vadeli olarak önemli alım fırsatları sunmaya devam eder.
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