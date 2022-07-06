Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

"PİYASALAR RESESYONU FİYATLAMAYA BAŞLADILAR"

Dün zorlu ve farklı bir gündü. Özellikle piyasada moralleri bozan neydi diye baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda karamsar bir tablo ve derin resesyon iması yer aldı. Bununla birlikte piyasalar gerçekten resesyonu bu kez net bir şekilde fiyatlamaya başladılar.