06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun seviyeler neler? Petrol fiyatlarında son durum ne? Dolar ve Euro ne durumda? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalarda beklentiler neler? Güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Küresel piyasalarda gelişmeler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

"PİYASALAR RESESYONU FİYATLAMAYA BAŞLADILAR"

Dün zorlu ve farklı bir gündü. Özellikle piyasada moralleri bozan neydi diye baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda karamsar bir tablo ve derin resesyon iması yer aldı. Bununla birlikte piyasalar gerçekten resesyonu bu kez net bir şekilde fiyatlamaya başladılar.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Likiditenin azalmasıyla birlikte düşen petrol fiyatlarını sert düşen emtia fiyatlamalarını gördük.

En çok da düşen Euro'ydu dolar karşısında ve diğer para birimleri karşısında.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Ana gündem maddesi merkez bankalarının de radarında olan enerji fiyatlamalarıydı eğer petrolde geri çekilme netleşmezse halihazırda piyasalarda dengeyi bozacak.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Borsa İstanbul tarafında da işte bu korkular fiyatlamalara ister istemez yansıdı küresel etkiyle. Teknik hareketler var BİST 100'de. Hisse bazlı hareketler devam eder ama bayram sonrasına biraz daha iyimser olacak piyasa.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Ons tarafında da sert geri çekilme hareketi var bu henüz daha gram altın tarafına yansımış değil.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

Ancak 900 ve 900 liranın altı gram altın için orta ve uzun vadeli olarak önemli alım fırsatları sunmaya devam eder.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş alım fırsatı için rakam verdi | Dolar... Euro... Petrol fiyatları... İşte piyasalarda son durum

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA