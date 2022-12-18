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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 13:17
Yılın son günlerine doğru yaklaşırken piyasalarda değişiklikler oluyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Yılın son günlerinde altın fiyatları ne olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Flaş altın tahmini: 2023 yılı... FLAŞ ALTIN TAHMİNİ: 2023 YILI...

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