18 Aralık 2022, Pazar
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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK
Yılın son günlerine doğru yaklaşırken piyasalarda değişiklikler oluyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Yılın son günlerinde altın fiyatları ne olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.