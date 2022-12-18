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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

Son dakika altın haberi.... Yılın son günlerine doğru yaklaşırken piyasalarda değişiklikler oluyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Yılın son günlerinde altın fiyatları ne olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:17
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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

Yılın son günlerinde altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

"YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRDİ"

Her şeyden önemlisi altın yükseliş dönemine girmiş durumda şu anda. Geçen hafta baktığımızda altın ilk etapta 1.097 – 100'lere kadar çıkıp arkasından FED'in şahin açıklamasıyla birlikte tekrar 1.070'e kadar bir düzeltme geldi.

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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

"ŞAHİN AÇIKLAMASI PİYASALARI KORKUTTU"

Altın ons olarak da 1.820'lerden 1.773'lere kadar bir kar satışları geldi. Şahin açıklaması piyasaları biraz korkuttu tekrar bir faiz artışı gündeme geleceğine Şubat'a kadar bekleyip enflasyonun iyice düştüğünü görmek istediğini söyleyince piyasalarda bir korkuyla altın satışı oldu.

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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

YIL SONUNU NASIL TAMAMLAR?

Ama aşağı geldiği zaman da altında tekrar alış olarak fonlar kullanmaya başladı. Yani altındaki ana destek 1.777 çok önemli destek kuvvetli olarak görüyoruz. Yukarıda 1.820 – 25 seviyesi ana destek. Üzerine çıkmadığı sürece bu bantta yıl sonunu tamamlayacağız gibi gözüküyor.

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ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

"HAREKETLENME OLABİLİR"

Vatandaş elinde nakit olanlar borcu olanların altında bir yumuşama gelirse 1.070'lere tekrar gelirse oralardan almalarını tavsiye ediyoruz.


Çünkü 1.050 seviyesinde çok kuvvetli bir destek oldu altın gram / TL'de. 1.110 seviyesinin üzerinde artmaya başlarsa biraz hareketlenme olabilir.