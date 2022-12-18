ALTIN fiyatları yükselir mi? Düşer mi? Altında YENİ YIL hedefi ne? Uzman isimden FLAŞ tahmin: 2023 YILI ALTIN YILI OLACAK

"ŞAHİN AÇIKLAMASI PİYASALARI KORKUTTU"

Altın ons olarak da 1.820'lerden 1.773'lere kadar bir kar satışları geldi. Şahin açıklaması piyasaları biraz korkuttu tekrar bir faiz artışı gündeme geleceğine Şubat'a kadar bekleyip enflasyonun iyice düştüğünü görmek istediğini söyleyince piyasalarda bir korkuyla altın satışı oldu.