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Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Giriş: 30.08.2023 16:30
Altının ons fiyatı, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 1.936 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.662 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.204 TL.
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