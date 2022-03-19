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Almanya’da marketlerde sıvı yağ tükendi! Büyük zam hazırlığı

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Giriş: 19.03.2022 15:35
Koronavirüs salgını ve ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle küresel çapta gıda tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Almanya'da temel gıda maddelerinden olan un marketlerde kısıtlı sayıda bulunabilirken marketlerin yemeklik yağ reyonları boş durumda. Üstelik Alman marketler, büyük zam hazırlığında.
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Almanya’da marketlerde zam hazırlığı
Almanya’da marketlerde zam hazırlığı
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