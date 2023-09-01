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Akkuyu Nükleer Santrali 1. güç ünitesinde sona doğru! Üretim için gün sayılıyor

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 13:20
Güncelleme:01.09.2023 13:22
Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin inşaat müdür yardımcısı Dmitry Romanets, güç üniteleriyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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