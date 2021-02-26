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Ahmet Hakan’dan dikkat çeken Berat Albayrak yazısı! 5 maddede özet: Berat Albayrak olayı

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Giriş: 26.02.2021 11:58
Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü yazısında Ahmet Hakan önemli bir konuya değindi. "5 maddede özet: Berat Albayrak olayı" başlığını attı ve madde madde yaşananları anlattı. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken Berat Albayrak yazısı…

Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü yazısında Ahmet Hakan önemli bir konuya değindi. "5 maddede özet: Berat Albayrak olayı" başlığını attı ve madde madde yaşananları anlattı. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken Berat Albayrak yazısı…

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