Onu hangimiz sevmedik! Arabeskin unutulmaz sesi Müslüm Baba

Şanlıurfa'dan İstanbul'a uzanan hayat hikayesi ve şarkılarıyla milyonların yüreğine dokunan bir sanatçı: Müslüm Gürses... Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklardan büyük şöhrete, geçirdiği ağır trafik kazasından unutulmaz sahne performanslarına kadar pek çok olayla hafızalara kazınan usta sanatçı, müzik dünyasında derin izler bıraktı. Milyonların "Müslüm Baba" olarak tanıdığı Gürses'in Muhterem Nur ile yaşadığı büyük aşk, müzik kariyerindeki değişim ve hüzünle kahkahanın iç içe geçtiği yaşam öyküsü, Aslı Bilger Kutludağ'ın sunduğu A Haber Nostalji programında ekrana geldi.