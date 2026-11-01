Başkan Erdoğan bugün Güney Kore'ye gidiyor! Seul'de 4 günlük diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine başkent Seul'ü ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların da imzalanması planlanıyor. Ziyaret programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.