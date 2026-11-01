Galatasaray'da istifa dalgası: Öztürk ve Kavukcu görevi bıraktı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, sosyal medya açıklamasında 27 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya ve vefat eden annesine hakarete dönüşen bir eylem yaşandığını belirterek bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Metin Öztürk'ün istifasının ardından bir ayrılık kararı daha geldi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Metin Öztürk ile yaşadığı sözlü tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtıldığını belirterek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, son gelişmeleri aktardı.