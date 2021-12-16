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AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak

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Giriş: 16.12.2021 19:55
AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek? soruları A Para’da yanıt buldu. A Para ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ve AGİ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AGİ kalktı mı? Sorusunu canlı yayında yanıtlayan Erdem, yeni dönemle ilgili detayları verdi. Asgari ücretteki büyük artışın domino etkisi yaratacağını belirten Erdem, milyonlara güzel haberler verdi.
AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak
AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak
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