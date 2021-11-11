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Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri projesi! 6 milyonluk ciro yaptı

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 09:02
Güncelleme:11.11.2021 09:18
Afyonkarahisar'da valilik öncülüğünde kurulan Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri, Türkiye'ye örnek oldu. Üreten kadınlar, hem aile hem de Türkiye ekonomisine destek oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Valilik Proje Koordinatörü İlknur Yüksel Dönmez değerlendirdi.
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