Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri projesi! 6 milyonluk ciro yaptı

Afyonkarahisar'da valilik öncülüğünde kurulan Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri, Türkiye'ye örnek oldu. Üreten kadınlar, hem aile hem de Türkiye ekonomisine destek oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Valilik Proje Koordinatörü İlknur Yüksel Dönmez değerlendirdi.

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