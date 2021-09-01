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Açılışa geri sayım başladı! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

İHA
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Giriş: 01.09.2021 13:26
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projelerinden birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına sayılı günler kaldı.10 milyar lira maliyetle gerçekleştirilen 393 metre uzunluğundaki dev projenin gelecek günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Hemen hemen 10 milyar TL maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Proje çerçevesinde faaliyetlerin büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında deneme sürüşleri tamamlandı. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, faaliyetlerin tamamlandığı bölümde gelecek günlerde seferlerin başlaması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

8 İSTASYON VAR
Proje güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Ayrıca projede; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor.

12 SAATTEN 2 SAATE DÜŞECEK

Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

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