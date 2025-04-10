ABD’nin vergi savaşına Çin’den cevap: Boyun eğmeyeceğiz

Çin ticaret savaşında ABD'ye rest çekti yüzde 84 vergi uyguladı. ABD Başkanı Trump gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardı. Geri kalan tüm ülkeler için açıklanan ek vergiler de 90 günlük ertelendi. Bu karar sonrası ABD borsaları ve Bitcoin'de ani yükselişe yol açtı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve Çin rekabeti üzerinden yeni dünya düzenini ele aldı. Başkan Erdoğan "Şiddetli bir kasırga geliyor" dedi. Türkiye'nin bu dönemi çok kolay atlatacağını belirtti. ABD’den detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktarırken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.

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