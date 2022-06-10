10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ABD’de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi

ABD’de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2022 15:56
Son dakika haberine göre: Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon rakamları açıklandı. Son 41 yılın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. TÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

Tonguç Erbaş'ın değerlendirmeleri:

"Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde 8,1'lere çekilmesi bekleniyordu ancak 8,3 olarak gerçekleşti. Bu ay açıklanan verilere göre 8,6 gerçekleşti. Büyüme verilerini aşağı doğru revize eden 3 yıllık enflasyon beklentilerini neredeyse 2 katına kadar çıkaran Avrupa Merkez Bankası varken bugün de ABD'de de enflasyonun hararetli şekilde devam ettiğini gördük.

Aylık ve yıllık bazda ABD'de yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dolar tarafında çok güçlenmeye neden oldu küresel anlamda.

Piyasaları bozabilecek, küresel borsaları ve para birimlerini dolara karşı biraz daha zayıflatabilecek bir gelişme. Bu enflasyon verilerine karşı Merkez Bankası'nda daha agresif bazı aksiyonlar bekleniyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ABD’de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi
ABD’de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi
Çarşı pazara yaz geldi!
Çarşı pazara yaz geldi!
GES nasıl hesaplanır?
GES nasıl hesaplanır?
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!
GES nasıl uygulanacak?
GES nasıl uygulanacak?
Enflasyonla mücadele önceliğimiz
"Enflasyonla mücadele önceliğimiz"
GES piyasaya olumlu etki yapacak! Dolar düşecek
"GES piyasaya olumlu etki yapacak! Dolar düşecek"
Hazine yeni ekonomik adımı duyurdu
Hazine yeni ekonomik adımı duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama
Türkiye’nin drone avcısı: Şahin!
Türkiye’nin drone avcısı: Şahin!
Yüzde 25 sınırı herkes için mi?
Yüzde 25 sınırı herkes için mi?
Altında yükseliş sürer mi?
Altında yükseliş sürer mi?
Daha Fazla Video Göster