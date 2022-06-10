ABD’de 41 yılın en yüksek enflasyonu! Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi

Son dakika haberine göre: Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon rakamları açıklandı. Son 41 yılın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. TÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 8,6’ya yükseldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

Tonguç Erbaş'ın değerlendirmeleri:

"Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde 8,1'lere çekilmesi bekleniyordu ancak 8,3 olarak gerçekleşti. Bu ay açıklanan verilere göre 8,6 gerçekleşti. Büyüme verilerini aşağı doğru revize eden 3 yıllık enflasyon beklentilerini neredeyse 2 katına kadar çıkaran Avrupa Merkez Bankası varken bugün de ABD'de de enflasyonun hararetli şekilde devam ettiğini gördük.

Aylık ve yıllık bazda ABD'de yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dolar tarafında çok güçlenmeye neden oldu küresel anlamda.

Piyasaları bozabilecek, küresel borsaları ve para birimlerini dolara karşı biraz daha zayıflatabilecek bir gelişme. Bu enflasyon verilerine karşı Merkez Bankası'nda daha agresif bazı aksiyonlar bekleniyor."