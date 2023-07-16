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6 ayda ihracat rekoru! Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta ilk yarı rekoru kırdı

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 16:20
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre sanayi bünyesindeki 7 sektör yılın ilk 6 ayında ihracat rekoru kırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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