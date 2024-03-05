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57 zincir market et fiyatını sabitledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 13:12
İstanbul'da bazı marketler Ramazan ayında et fiyatını sabitledi. Dana kıymanın kilogramı 314 TL, kuşbaşının ise 344 liradan satışa sunulacak. Ayrıntıları İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere A Haber canlı yayınında anlattı.
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