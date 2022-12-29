3 aylık burs-kredi ödemeleri başladı

2022-2023 öğretim yılı için burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin üç aylık ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.

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