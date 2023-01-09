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2023 yılı için memurların günlük hayatta bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 11:43
Maaş katsayısı... Taban aylık... Kıdem aylığı... Aile yardım ödeneği... Doğum yardım ödeneği... Ölüm yardım ödeneği... En yüksek devlet memuru aylığı... Kıdem tazminatı tavan tutarı… Memurların 2023’te bilmesi gerekenler neler? A Para muhabiri Rıfat Fırat, A Haber canlı yayınında anlattı.
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