09 Ocak 2023, Pazartesi
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2023 yılı için memurların günlük hayatta bilmesinde fayda olan pratik bilgiler
Maaş katsayısı... Taban aylık... Kıdem aylığı... Aile yardım ödeneği... Doğum yardım ödeneği... Ölüm yardım ödeneği... En yüksek devlet memuru aylığı... Kıdem tazminatı tavan tutarı… Memurların 2023’te bilmesi gerekenler neler? A Para muhabiri Rıfat Fırat, A Haber canlı yayınında anlattı.