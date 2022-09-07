2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatanda 2023 yılı asgari ücretini merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne olur? Ne kadar artış bekleniyor? 2023 asgari ücreti için 3 formül öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, 2023 asgari ücreti için beklenen rakamı açıkladı.

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