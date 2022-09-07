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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatanda 2023 yılı asgari ücretini merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne olur? Ne kadar artış bekleniyor? 2023 asgari ücreti için 3 formül öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, 2023 asgari ücreti için beklenen rakamı açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:45
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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçi, memur ve emeklilerin maaşları ile sosyal yardımların artırılacağı müjdesini verirken, gözler Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Milyonlar asgari ücret 2023'ü merak etmeye başladı. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? Kaç lira olacak? Emekli ve memur maaş artışları yüzde kaç olarak uygulanacak?

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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, 2023 asgari ücreti için beklenen rakamı açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve formüller;

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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Yeni asgari ücret Kasım ayı itibariyle konuşulmaya başlanacak. Rakamlar da az çok belli olmaya başladı.

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2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Rakam verdi: Güçlü bir artış bekliyoruz

Biz bir simülasyon yaptık. Orta vadeli program açıklandıktan sonra bir yılsonu enflasyon hedefi açıklandı yüzde 65 gibi. Ekonomistlerle yapılan bir anket var oradan yüzde 70 civarında bir enflasyon tahmini çıktı. Dolayısıyla bunlarla bir simülasyon yaptık.