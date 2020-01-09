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09.01.2020

2020 memur zamları: En düşük memur maaşı ne kadar? Polis, öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu?

Memurların merakla beklenen yeni yıl zamları netleşti. Memurlar 15 Ocak’ta enflasyon farkıyla birlikte maaşlarını yüzde 5,49 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği hariç 4 bin 264 lira, kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 13 bin 136 liraya yükseldi. Öğretmenler yeni zamla birlikte 5 bin 328, polisler ise 6 bin 41 lira alacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı temmuz ayında aldıkları yüzde 5’lik zamma göre belirleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5’i aşan 1,50’lik kısmı fark olarak maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri çift artış almış oluyor.

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