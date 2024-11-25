2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek!

Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili AK Parti tarafından yeni bir adım atıldı. AK Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada 2015 yılı öncesi genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen vatandaşların tamamının toplam 2 milyar liralık borcunun silineceğini duyurdu. Bütçe teklifi TBMM'ye gelmeden düzenleme yasalaşacak. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte detaylar...

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