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2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek!

2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 17:44
Vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili AK Parti tarafından yeni bir adım atıldı. AK Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada 2015 yılı öncesi genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen vatandaşların tamamının toplam 2 milyar liralık borcunun silineceğini duyurdu. Bütçe teklifi TBMM'ye gelmeden düzenleme yasalaşacak. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte detaylar...
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2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek!
2 milyar liralık sağlık sigortası prim borcu silinecek!
2 milyar liralık prim borcu silinecek
2 milyar liralık prim borcu silinecek
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