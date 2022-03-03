03 Mart 2022, Perşembe
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı
Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri yola çıktı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtladığı top mermisini temsil eden çelik yapılar yarın sabah saatlerinde Çanakkale’deki köprü şantiyesinde olacak.