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1915 Çanakkale Köprüsü'de sona yaklaşıldı |Video

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Giriş: 16.05.2020 15:43
Güncelleme:16.05.2020 15:43
1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölümü 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale’nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı bildirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi. Öte yandan köprünün 18 Mart 2022 yılında hizmete gireceğini duyuruldu.
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