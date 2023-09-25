17 milyon emekliye "ara zam" yolda! Masadaki 3 farklı formül için bakanlar bu hafta toplanacak

17 milyon emeklinin gözü aylıklarda yapılacak iyileştirme çalışmasında. Bu kapsamda bu hafta kritik bir sürece geçiliyor. Çalışma, bakanlar düzeyinde masaya yatırılacak ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN