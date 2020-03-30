30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.03.2020

2.Sınıf Matematik Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi | 30 Mart Pazartesi EBA TV ders tekrarı yeniden izle...

2.Sınıf Matematik Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi | 30 Mart Pazartesi EBA TV ders tekrarı yeniden izle... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7,8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.Sınıf Matematik Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
2.Sınıf Matematik Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
EBA TV - İlkokul - Mini Davul Yapımı
EBA TV - İlkokul - Mini Davul Yapımı
1.Sınıf Türkçe Konu: Yaşasın Bilgisayar
1.Sınıf Türkçe Konu: Yaşasın Bilgisayar
1.Sınıf Hayat Bilgisi Konu: Güvenli Alanlar
1.Sınıf Hayat Bilgisi Konu: Güvenli Alanlar
1.Sınıf Türkçe Konu: Doğa ve Evren
1.Sınıf Türkçe Konu: Doğa ve Evren
İlkokul Konu: Marakas Yapımı
İlkokul Konu: Marakas Yapımı
5. Sınıf Türkçe Konu: Ses Olayları ve Fabl
5. Sınıf Türkçe Konu: Ses Olayları ve Fabl
5. Sınıf Matematik Konu: Üçgenler ve Dörtgenler
5. Sınıf Matematik Konu: Üçgenler ve Dörtgenler
4. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Uygun Aydınlatma
4. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Uygun Aydınlatma
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu: Üretim Tüketim Ve Dağıtım
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu: Üretim Tüketim Ve Dağıtım
4.Sınıf İngilizce Konu: Jobs
4.Sınıf İngilizce Konu: Jobs
4. Sınıf Sosyal Bigiler Konu: Bilinçli Tüketici Olalım
4. Sınıf Sosyal Bigiler Konu: Bilinçli Tüketici Olalım
Daha Fazla Video Göster