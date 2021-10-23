Yunanistan'ın savaş hazırlığı Türkiye korkusundan mı? Neden 19. YY tarzı anlaşmalar yapıyor?

Doğu Akdeniz’de, Türkiye'nin haklarını ihlal eden Yunanistan, önce Fransa, ardından da ABD ile savunma anlaşması imzaladı. Peki neler oluyor? Atina, 19. yüzyıl benzeri bu anlaşmaları neden yapıyor? Yunanistan kendisini koruyacak aktör arayışına neden girdi? Tüm bu soruların yanıtı A Haber’in hazırladığı analiz haberde. İşte tüm detaylar…

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